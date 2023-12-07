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Россияне объявили эвакуацию гражданских из Новой Каховки, - Херсонская ОВА

Фото: россияне объявили эвакуацию гражданских из Новой Каховки (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российские террористы объявили об эвакуации гражданских на территории временно оккупированной Новой Каховки Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу советника главы Херсонской областной военной администрации Сергея Хланя.

"Россияне объявили об эвакуации населения из оккупированной Новой Каховки. Тех, кто хочет, чтобы их вывезли на "безопасную территорию" должны зарегистрироваться и 13 декабря собраться возле больницы", - заявил Хлань. 

По словам советника главы Херсонской ОГА, пока неизвестно куда враг планирует эвакуировать гражданских. Во время прошлых эвакуаций люди оказывались в "наиболее депрессивных районах России".

Напомним, РБК-Украина писало о том, что согласно данным "Центра национального сопротивления", недавно террористы в очередной раз проверяли жителей Каховки на наличие российского паспорта и выдавали мужчинам "повестки".

В частности на оккупированных территориях россияне угрожают увольнениями владельцам украинских паспортов.

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