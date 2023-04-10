UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Росіяни одночасно наступають на чотирьох напрямках, - Маляр

Фото: заступниця міністра оборони Ганна Маляр (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські військові одночасно ведуть наступ на чотирьох напрямках на сході України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступницю міністра оборони Ганну Маляр в ефірі телемарафону.

"Епіцентр бойових дій залишається на сході, і ворог там наступає на декількох напрямках - не лише на Бахмутському. На чотирьох напрямках зараз йде одночасно наступ. Це Мар'їнський, Лиманський, Авдіївський та Бахмутський", - сказала вона.

Маляр зазначила, що запеклі бої точаться практично скрізь. Особливо це стосується Бахмуту, Мар'їнки та Авдіївки.

При цьому, за її словами, на Лиманському, Мар'їнському та Авдіївському напрямках росіяни взагалі не можуть досягти поставлених цілей. Проте бої там "дуже гарячі".

Заступниця міністра оборони зауважила, що на Бахмутському напрямку боями охоплений не лише Бахмут, але й передмістя. Так, підрозділи ПВК "Вагнера" ослабли, тому РФ застосовує десантно-штурмові загони та спецпризначенців. Вона додала, що ворог фактично використовує тактику "випаленої землі", знищуючи все.

Маляр сказала, що окупанти поводяться "по-звірячому" та навіть обстрілюють транспорт, який рухається у бік Бахмуту чи з Бахмуту.

Вона додала, що загарбники збільшили кількість артилерійського вогню по Бахмуту. Вони також продовжують активно використовувати авіацію.

Нагадаємо, Маляр повідомляла, що росіяни у намаганнях захопити Бахмут використовують найпрофесійніші підрозділи, та вони зазнають значних втрат.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
БахмутВійна Росії проти України