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Росіяни обстрілюють центр Херсона

Ілюстративне фото: росіяни обстрілюють центр Херсона (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Російські окупанти сьогодні, 15 серпня, вдень розпочали обстріл Херсона. В Херсонській області зараз оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника голови Херсонської обласної ради Юрія Соболевського у Telegram.

"Обережно, ворог завдає ударів по центральній частині Херсона", - написав він.

При цьому чиновник не розкрив більш детальних подробиць чергової атаки росіян.

Варто зауважити, що зараз по всій Україні оголошено повітряну тривогу через те, що окупанти підняли в повітря винищувач МіГ-31К, який може нести гіперзвукові ракети "Кинджал".

Деокупація Херсона

Варто зауважити, що Херсон перебував під контролем російських окупантів із початку повномасштабного вторгнення в Україну. Але вже восени минулого року нашим воїнам вдалося звільнити місто разом з усією правобережною частиною Херсонської області.

Росіяни, незважаючи на те, що "оголосили" і Херсон нібито своєю територією, продовжують постійно обстрілювати місто та інші населені пункти області.

Внаслідок постійних атак РФ гинуть і страждають мирні жителі. Зокрема, кілька днів тому під ударом окупантів знаходилася багатоповерхівка у Херсоні, троє людей отримали поранення.

 

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