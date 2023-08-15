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Россияне обстреливают центр Херсона

Иллюстративное фото: россияне обстреливают центр Херсона (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты сегодня, 15 августа, днем начали обстрел Херсона. В Херсонской области сейчас объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя главы Херсонского областного совета Юрия Соболевского в Telegram.

"Осторожно, враг наносит удары по центральной части Херсона", - написал он. 

При этом чиновник не раскрыл более детальных подробностей очередной атаки россиян.

Стоит заметить, что сейчас по всей Украине объявлена воздушная тревога из-за того, что оккупанты подняли в воздух истребитель МиГ-31К, который может нести гиперзвуковые ракеты "Кинжал". 

Деоккупация Херсона

Стоит заметить, что Херсон находился под контролем российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения в Украину. Но уже осенью прошлого года нашим воинам удалось освободить город вместе со всей правобережной частью Херсонской области. 

Россияне, несмотря на то, что "объявили"и Херсон якобы своей территорией, продолжают постоянно обстреливать город и другие населенные пункты области. 

В результате постоянных атак РФ погибают и страдают мирные жители. В частности, несколько дней назад под ударом оккупантов находилась многоэтажка в Херсоне, трое человек получили ранения. 

 

 

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ХерсонВойна России против Украинывоздушная тревога