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Росіяни обстрілюють Харків та передмістя, - ОВА

Ілюстративне фото: мешканці Харкова почули вибухи (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Російські окупанти сьогодні, 12 травня, завдають ударів по Харкову та передмістю. У Харківській області оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова у Telegram.

"Окупанти завдають ударів. Харків та передмістя: будьте обережні", - написав він.

Більше детальних подробиць обстрілу Синєгубов не розкрив.

Наступ на Харківську область

Нагадаємо, кілька днів тому росіяни відновили наступ у бік Харківської області з півночі. Вони спробували взяти під свій контроль прикордонні населені пункти.

Станом на зараз на півночі регіону йдуть активні бойові дії. Ворог намагається прорвати кордон із використанням живої сили та техніки.

Як розповів сьогодні, 12 травня, голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, "сіра зона" в Харківській області стала більшою. Також побільшало населених пунктів, де йдуть бої.

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ХарківВійна Росії проти України