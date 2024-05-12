Россияне обстреливают Харьков и пригород, - ОВА

Наступление на Харьковскую область

Напомним, несколько дней назад россияне возобновили наступление в сторону Харьковской области с севера. Они попытались взять под свой контроль пограничные населенные пункты.

По состоянию на сейчас на севере региона идут активные боевые действия. Враг пытается прорвать границу с использованием живой силы и техники.

Как рассказал сегодня, 12 мая, глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, "серая зона" в Харьковской области стала больше. Также увеличилось число населенных пунктов, где идут бои.

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