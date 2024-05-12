RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россияне обстреливают Харьков и пригород, - ОВА

Иллюстративное фото: жители Харькова услышали взрывы (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты сегодня, 12 мая, наносят удары по Харькову и пригороду. В Харьковской области объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова в Telegram.

"Оккупанты наносят удары. Харьков и пригород: будьте осторожны", - написал он. 

Более детальных подробностей обстрела Синегубов не раскрыл. 

Наступление на Харьковскую область

Напомним, несколько дней назад россияне возобновили наступление в сторону Харьковской области с севера. Они попытались взять под свой контроль пограничные населенные пункты.

По состоянию на сейчас на севере региона идут активные боевые действия. Враг пытается прорвать границу с использованием живой силы и техники.

Как рассказал сегодня, 12 мая, глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, "серая зона" в Харьковской области стала больше. Также увеличилось число населенных пунктов, где идут бои.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ХарьковВойна России против Украины