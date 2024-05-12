Росіяни обстрілюють Харків та передмістя, - ОВА

Російські окупанти сьогодні, 12 травня, завдають ударів по Харкову та передмістю. У Харківській області оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова у Telegram .

Більше детальних подробиць обстрілу Синєгубов не розкрив.

"Окупанти завдають ударів. Харків та передмістя: будьте обережні", - написав він.

Наступ на Харківську область

Нагадаємо, кілька днів тому росіяни відновили наступ у бік Харківської області з півночі. Вони спробували взяти під свій контроль прикордонні населені пункти.

Станом на зараз на півночі регіону йдуть активні бойові дії. Ворог намагається прорвати кордон із використанням живої сили та техніки.

Як розповів сьогодні, 12 травня, голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, "сіра зона" в Харківській області стала більшою. Також побільшало населених пунктів, де йдуть бої.

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