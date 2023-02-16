Росіяни обстрілюють Харків та область, - ОВА

У четвер, 16 лютого, росіяни завдали ударів по Харкову та області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Харківської ОВА Олега Синєгубова в Telegram.
"Жителі Харкова і області, окупанти знову завдають ударів", - йдеться у повідомленні.
Людей закликають не ігнорувати сигналів тривоги.
"Залишайтеся в укриттях!", - додав Синєгубов.
Нагадаємо, що 29 січня, увечері у Харкові пролунали вибухи під час повітряної тривоги. Росіяни завдають ударів по місту та області.
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