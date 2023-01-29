Росіяни обстрілюють Харків та область, - ОВА

Сьогодні, 29 січня, увечері у Харкові пролунали вибухи під час повітряної тривоги. Росіяни завдають ударів по місту та області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Харківської ОВА Олега Синєгубова в Telegram.