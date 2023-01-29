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Росіяни обстрілюють Харків та область, - ОВА

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Харків, Неділя 29 січня 2023 23:04
Росіяни обстрілюють Харків та область, - ОВА Ілюстративне фото: росіяни обстрілюють Харків та область (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Сьогодні, 29 січня, увечері у Харкові пролунали вибухи під час повітряної тривоги. Росіяни завдають ударів по місту та області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Харківської ОВА Олега Синєгубова в Telegram.

"Увага! Мешканці Харкова та області, окупанти завдають ударів! Залишайтесь в укриттях", - написав Синєгубов.

Більших деталей інциденту голова ОВА поки що не розкриває.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що 29 січня ввечері росіяни вдарили запальними снарядами по Бериславському району Херсонської області.

Також ми писали, що вчора, 28 січня, російські війська масовано обстріляли Харківську область, є постраждала.

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