Россияне обстреливают Харьков и область, - ОВА

В четверг, 16 февраля, россияне нанесли удары по Харькову и области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова в Telegram .

"Жители Харькова и области, оккупанты снова наносят удары", - говорится в сообщении.

Напомним, что 29 января вечером в Харькове раздались взрывы во время воздушной тревоги. Россияне наносят удары по городу и области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.