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Россияне обстреливают Харьков и область, - ОВА

Фото: Россияне обстреливают Харьков и область (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

В четверг, 16 февраля, россияне нанесли удары по Харькову и области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова в Telegram.

"Жители Харькова и области, оккупанты снова наносят удары", - говорится в сообщении.

Людей призывают не игнорировать сигналы тревоги.

"Оставайтесь в укрытиях!", - добавил Синегубов.

Напомним, что 29 января вечером в Харькове раздались взрывы во время воздушной тревоги. Россияне наносят удары по городу и области.

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