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Росіяни обстріляли Харків та область, у місті пролунали вибухи

Фото: російські військові обстрілюють Харківську область, у місті чутно вибухи (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Російський агресор обстрілює Харків і Харківську область. У місті пролунали вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал міського голови Ігоря Терехова.

Голова Харківської військової обласної адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що армія РФ завдала щонайменше чотири удари по Харківській області.

Людей просять залишатися в укриттях.

Наслідки вибухів

За словами голова Харківської ОВА Олега Синєгубова, у Харкові зафіксовані влучання, є пошкодження нежитлової інфраструктури. 

Чиновник уточнив, що попередньо є влучання у Слобідському районі міст.

"На цю хвилину - без постраждалих. Огляд місць триває", - додає він.

Оновлено 6:45

У Повітряних силах повідомили про пуск ракет Х-22 у напрямку Харкова.

Олег Синєгубов також повідомив про ракети над Харківською областю.

Обстріл України в ніч на 7 лютого

Нагадаємо, близько 03:40 було зафіксовано зліт російських Ту-95 з аеродрому Оленья у Мурманській області РФ. У Повітряних силах попередили, що запуск ворожих ракет з літаків може відбутися близько п'ятої години ранку.

Близько 5:00 у східних та південних областях України оголосили тривогу.

Кількома годинами раніше росіяни запустили по Україні ударні дрони "Шахед". Ворожі баражуючі боєприпаси прямували курсом на Одесу, Умань, Дніпро, Павлоград, та інші міста у різних регіонах.

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Війна Росії проти України