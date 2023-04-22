Росіяни обстріляли Харків

У суботу, 22 квітня, російські війська обстріляли Харків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Харківського міського голови Ігоря Терехова.
"Харків під обстрілом", - йдеться у повідомленні.
Наразі в місті та регіоні оголошено повітряну тривогу. Місцеві Telegram-канали повідомляють, що було чутно щонайменше два вибухи.
Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що окупанти знову завдають ударів.
"Не ігноруйте сигналів тривоги. Залишайтеся в укриттях!", - написав глава регіону.
Оновлено 22:13
"Суспільне" пише, що у місті пролунав третій вибух. Поліція Харківської області закликала людей про всі влучання повідомляти на спецлінію 102.
Оновлено 22:33
Синєгубов повідомив, що під ударом окупантів було Харків та Харківський район. Попередньо, ворог бив ракетами С-300. Масштаби руйнувань та інформація про постраждалих уточнюється.
Радник голови Харківської облради Наталія Попова повідомила, що ДСНС вже працює на місці події. Попередньо росіяни влучили у приватний будинок.
Нагадаємо, що Росія ввечері 30 березня і вночі атакувала Харків та область. Внаслідок атак ворога п'ятеро мирних жителів отримали поранення.
Також 30 березня росіяни вчергове атакували Харків.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.