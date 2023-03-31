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Нічний обстріл Харкова та області. П'ятеро осіб отримали поранення

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Харків, П'ятниця 31 березня 2023 09:01
Нічний обстріл Харкова та області. П'ятеро осіб отримали поранення Фото: через обстріли Харкова та області є поранені (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Росія ввечері 30 березня і вночі атакувала Харків та область. Внаслідок атак ворога п'ятеро мирних жителів отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова в Telegram.

Окупанти пізно ввечері випустили по Харкову 9 ракет, попередньо ЗРК С-300. Частина ракет влучила в землю та вибухнула у повітрі. Проте внаслідок атаки пошкоджений об'єкт цивільної інфраструктури та приватні житлові будинки.

За словами Синєгубова, троє жителів Харкова отримали легкі поранення, постраждалі від госпіталізації відмовилися.

Крім того, росіяни вночі атакували дронами-камікадзе об'єкти критичної інфраструктури в Ізюмському районі. Поранення отримали чоловік та жінка 44 та 66 років. Постраждалих госпіталізували.

Нагадаємо, вчора ввечері російські війська атакували Харків з Бєлгородської області. Попередньо, було відомо про шість "прильотів".

Місцева влада повідомляла, що внаслідок атаки пошкоджено приватний будинок та два цивільних авто.

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