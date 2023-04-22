Россияне обстреляли Харьков

В субботу, 22 апреля, российские войска обстреляли Харьков.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Харьковского городского головы Игоря Терехова.
"Харьков под обстрелом", - говорится в сообщении.
В городе и регионе объявлена воздушная тревога. Местные Telegram-каналы сообщают, что было слышно по меньшей мере два взрыва.
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что оккупанты снова наносят удары.
"Не игнорируйте сигналы тревоги. Оставайтесь в укрытиях!", - написал глава региона.
Обновлен 22:13
"Суспільне" пишет, что в городе прозвучал третий взрыв. Полиция Харьковской области призвала людей обо всех попаданиях сообщать на спецлинию 102.
Напомним, что Россия вечером 30 марта и ночью атаковала Харьков и область. В результате атак врага пятеро мирных жителей получили ранения.
Также 30 марта россияне в очередной раз атаковали Харьков.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.