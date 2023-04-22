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Россияне обстреляли Харьков

Фото: Харьковский городской голова Игорь Терехов (wikipedia org)
Автор: Дмитрий Браславский

В субботу, 22 апреля, российские войска обстреляли Харьков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Харьковского городского головы Игоря Терехова.

"Харьков под обстрелом", - говорится в сообщении.

В городе и регионе объявлена воздушная тревога. Местные Telegram-каналы сообщают, что было слышно по меньшей мере два взрыва.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что оккупанты снова наносят удары.

"Не игнорируйте сигналы тревоги. Оставайтесь в укрытиях!", - написал глава региона.

Обновлен 22:13

"Суспільне" пишет, что в городе прозвучал третий взрыв. Полиция Харьковской области призвала людей обо всех попаданиях сообщать на спецлинию 102.

Напомним, что Россия вечером 30 марта и ночью атаковала Харьков и область. В результате атак врага пятеро мирных жителей получили ранения.

Также 30 марта россияне в очередной раз атаковали Харьков.

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