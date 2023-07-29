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Росіяни обстрілюють Донецьку область: є постраждалий

Фото: у Донецькій області через обстріли постраждала людина (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Окупаційні війська продовжують обстрілювати Донецьку область. Внаслідок атак армії РФ минулої доби є постраждалий.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Донецької ОВА Павла Кириленка в Telegram.

За його словами, вчора, 28 липня, росіяни поранили жителя міста Курахове. Стан постраждалого - невідомий.

Кириленко наголошує, що кількість жертв та постраждалих неточна, оскільки не можна оцінити ці дані на окупованих територіях Донецької області.

"Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі", - йдеться у повідомленні.

Всього від початку повномасштабного вторгнення, за попередніми розрахунками, загинули 1636 мирних жителів, постраждали 3909 осіб.

Ситуація у Донецькій області

Донецька область з перших днів повномасштабної війни стала епіцентром бойових дій. Останні місяці бої зосереджені у районі Бахмута, Авдіївки та Мар'їнки. При цьому окупанти обстрілюють мирні населені пункти. Частина міст у регіоні знищена повністю.

Нещодавно у Донецькій області рятувальники потрапили під російський обстріл. Це сталося у Торецьку.

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Донецька область