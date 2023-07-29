Россияне обстреливают Донецкую область: есть пострадавший

По его словам, вчера, 28 июля, россияне ранили жителя города Курахово. Состояние пострадавшего - неизвестно.

Кириленко отмечает, что количество жертв и пострадавших неточно, поскольку нельзя оценить эти данные на оккупированных территориях Донецкой области.

"Пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе", - говорится в сообщении.

Всего с начала полномасштабного вторжения, по предварительным расчетам, погибли 1636 мирных жителей, пострадали 3909 человек.

Ситуация в Донецкой области

Донецкая область с первых дней полномасштабной войны стала эпицентром боевых действий. В последние месяцы бои сосредоточены в районе Бахмута, Авдеевки и Марьинки. При этом оккупанты обстреливают мирные населенные пункты. Часть городов в регионе уничтожена полностью.

Недавно в Донецкой области спасатели попали под российский обстрел. Это произошло в Торецке.

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