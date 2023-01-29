Росіяни обстрілюють Бериславський район запалювальними боєприпасами (відео)

Сьогодні, 29 січня, увечері росіяни вдарили по Бериславському району Херсонської області за допомогою запалювальних боєприпасів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську ОВА у Telegram.

Варто зауважити, що запалювальні боєприпаси заборонені для використання згідно з нормами міжнародного права.

При цьому детальніших подробиць у відомстві не розкривають.

"Бериславський район зараз. Рашисти атакують мирні населені пункти забороненими запалювальними боєприпасами", - йдеться у повідомленні ОВА.

Нагадаємо, сьогодні росіяни масово обстріляли Херсон із артилерії, внаслідок чого є жертви.

Також ми писали, що окупанти вдарили по Херсонському порту та пошкодили суди іноземних компаній. Через їхню атаку почався витік нафтопродуктів у Дніпро.

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