Росіяни обстрілюють Бериславський район запалювальними боєприпасами (відео)
Сьогодні, 29 січня, увечері росіяни вдарили по Бериславському району Херсонської області за допомогою запалювальних боєприпасів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську ОВА у Telegram.
"Бериславський район зараз. Рашисти атакують мирні населені пункти забороненими запалювальними боєприпасами", - йдеться у повідомленні ОВА.
При цьому детальніших подробиць у відомстві не розкривають.
Варто зауважити, що запалювальні боєприпаси заборонені для використання згідно з нормами міжнародного права.
Нагадаємо, сьогодні росіяни масово обстріляли Херсон із артилерії, внаслідок чого є жертви.
Також ми писали, що окупанти вдарили по Херсонському порту та пошкодили суди іноземних компаній. Через їхню атаку почався витік нафтопродуктів у Дніпро.
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