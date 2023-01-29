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Россияне обстреливают Бериславский район зажигательными боеприпасами (видео)

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Берислав, Воскресенье 29 января 2023 22:01
Россияне обстреливают Бериславский район зажигательными боеприпасами (видео) Иллюстративное фото: россияне обстреливают Бериславский район зажигательными боеприпасами (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Сегодня, 29 января, вечером россияне ударили по Бериславскому району Херсонской области при помощи зажигательных боеприпасов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую ОВА в Telegram.

"Бериславский район сейчас. Рашисты атакуют мирные населенные пункты запрещенными зажигательными боеприпасами", - сказано в сообщении ОВА.

При этом более детальных подробностей в ведомстве не раскрывают.

Стоит заметить, что зажигательные боеприпасы запрещены для использования согласно нормам международного права.

Напомним, сегодня россияне массированно обстреляли Херсон из артиллерии, в результате чего есть жертвы.

Также мы писали, что оккупанты ударили по Херсонскому порту и повредили суда иностранных компаний. Из-за их атаки началась утечка нефтепродуктов в Днепр.

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