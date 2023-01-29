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Окупанти пошкодили судна іноземних компаній у Херсоні: стався витік палива

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Херсон, Неділя 29 січня 2023 20:47
Окупанти пошкодили судна іноземних компаній у Херсоні: стався витік палива Ілюстративне фото: окупанти пошкодили судна іноземних компаній у Херсоні (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Російські окупанти за допомогою обстрілу пошкодили судна іноземних компаній, які перебували у Херсонському порту. Внаслідок удару стався витік нафтопродуктів у Дніпро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську ОВА у Telegram.

"Російським снарядом було пробито корпус і місце зберігання палива на одному з кораблів. Через це стався витік нафтопродуктів у Дніпро", - сказано в повідомленні ОВА.

У відомстві наголосили, що екіпажу судна вже вдалося локалізувати витік.

Нагадаємо, 25 січня стало відомо, що два турецькі судна були пошкоджені в порту Херсона через обстріл росіян.

Також ми писали, що 29 січня росіяни масово обстріляли Херсон з артилерії.

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