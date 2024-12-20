Росіяни обстрілюють з артилерії Херсон та намагаються увійти до міста

За словами блогера, по обласному центру та району не прицільно працює артилерія, зокрема реактивні системи залпового вогню "Угаран".

Ворог "працює більше стволкою з лісів" по прибережних населених пунктах від Херсона до Ольгівки та Чорнобаївки. Є перші повідомлення про пожежі у житлових будинках.

Обстріл пов'язаний зі спробами ворога зайняти район Антонівського мосту біля готелю Наїрі.

"Просто зараз штурмові групи у районі Олешок намагаються рухатися ближче до Антохи (Антонівський міст. - ред.) під прикриттям цього ж самого обстрілу. Розвідувальні дрони висять переважно над відрізком від Антохи до Конківського мосту", - повідомив Николаевский Ванек.

Він додав, що обстріл не став "несподіванкою" для Сил оборони. Наші військові працюють по ворогу, йде бій.

Начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко повідомив, що внаслідок обстрілу є влучання по житловій забудові та постраждалі серед цивільних жителів.

"Обстріл міста Херсона продовжується! Є постраждалі цивільні! Багато влучань у багатоквартирні житлові будинки", - зазначив він.