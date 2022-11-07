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Росіяни обстріляли звільнене село у Херсонській області: пошкоджено школу

Фото: росіяни пошкодили школу у селі Херсонської області (t.me/tymoshenko_kyrylo)
Автор: Іван Носальський

У понеділок, 7 листопада, росіяни обстріляли деокуповане село Золота Балка (Херсонська область). Внаслідок атаки було частково зруйновано будівлю школи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенко у Telegram.

За його словами, окупанти своїми обстрілами за допомогою ЗРК С-300 пошкодили не лише школу, а й будинок культури.

Наслідки обстрілу росіян (t.me/tymoshenko_kyrylo)

При цьому Тимошенко додав, що внаслідок атаки ніхто з місцевих мешканців не постраждав.

Нагадаємо, що бійці Збройних сил України підняли прапор над селом Золота Балка стало відомо 3 жовтня.

Також ми писали, що, за словами голови Херсонської ОВА Ярослава Янушевича, окупанти готують обстріл Херсонської області і планують звинуватити в цьому ЗСУ.

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