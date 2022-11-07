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Россияне обстреляли освобожденное село в Херсонской области: повреждена школа

Фото: россияне повредили школу в селе Херсонской области (t.me/tymoshenko_kyrylo)
Автор: Иван Носальский

В понедельник, 7 ноября, россияне обстреляли деоккупированное село Золотая Балка (Херсонская область). В результате атаки было частично разрушено здание школы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко в Telegram.

По его словам, оккупанты своими обстрелами при помощи ЗРК С-300 повредили не только школу, но и дом культуры.

Последствия обстрелов россиян (t.me/tymoshenko_kyrylo)

При этом Тимошенко добавил, что в результате атаки никто из местных жителей не пострадал.

Напомним, о том, что бойцы Вооруженных сил Украины подняли флаг над селом Золотая Балка стало известно 3 октября.

Также мы писали, что, по словам главы Херсонской ОВА Ярослава Янушевича, оккупанты готовят обстрелы Херсонской области и планируют обвинить в этом ВСУ.

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