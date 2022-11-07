Россияне обстреляли освобожденное село в Херсонской области: повреждена школа

По его словам, оккупанты своими обстрелами при помощи ЗРК С-300 повредили не только школу, но и дом культуры.

Последствия обстрелов россиян (t.me/tymoshenko_kyrylo)

При этом Тимошенко добавил, что в результате атаки никто из местных жителей не пострадал.