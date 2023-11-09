Росіяни обстріляли житловий квартал у Херсоні: є загиблий та поранені

"Близько опівдня ворог обстріляв житловий квартал на багатостраждальному мікрорайоні Острів. Загинув 72-річний місцевий мешканець", - повідомив Клименко.

Ще одного чоловіка поранено, його госпіталізували. Під час обстрілу потерпілий саме знаходився у підʼїзді будинку. Також двоє цивільних отримали медичну допомогу на місці події.

Крім того, пошкоджено чотири багатоповерхових будинки, будівлі навчального закладу та церкви.

Фото: росіяни обстріляли житловий квартал у Херсоні (t.me/Klymenko_MVS)

Оновлено 13:10

За інформацією Херсонської ОВА, стало відомо про ще трьох постраждалих внаслідок російського удару по мікрорайону Корабел. Двоє чоловіків, 21 та 64 роки, дістали поранення середнього ступеня тяжкості. Їм надають медичну допомогу.

Також внаслідок удару по освітньому закладу отримав травми 39-річний волонтер. Зараз він теж знаходиться у лікарні.

Обстріли Херсона та області

Після звільнення правобережжя Херсонської області частина регіону знаходиться під постійними обстрілами окупантів. Росіяни атакують цивільне населення з важкого озброєння, артилерії та авіації.

Так, вчора, 8 листопада, російські окупанти обстріляли "Пункт незламності" в Херсонській області.

Також вчора росіяни обстріляли Херсон. В результаті ворожого обстрілу один місцевий житель отримав поранення.

Як повідомив перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський, на річницю звільнення Херсону від окупації росіяни можуть посилити обстріли по місту. У зв’язку з цим святкувань на честь річниці звільнення там не заплановано.