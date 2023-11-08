Окупанти обстріляли "Пункт незламності" в Херсонській області (фото)

Російські окупанти сьогодні, 8 листопада, атакували один з "Пунктів незламності" в Херсонській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Херсонської ОВА Олександра Прокудіна у Telegram.

"Росіяни з безпілотників атакували Новоберислав", - повідомив глава ОВА.

За його даними, внаслідок скидання вибухівки пошкоджено приміщення “Пункту незламності”, а також понівечено поштову автівку.

Фото: росіяни атакували Херсонську область (t.me/olexandrprokudin)

"На щастя, люди не постраждали", - додав Прокудін.

Обстріли Херсона та області

Після звільнення правобережжя Херсонської області частина регіону знаходиться під постійними обстрілами окупантів. Росіяни атакують цивільне населення з важкого озброєння, артилерії та авіації.

Як розповідав голова ОВА Олександр Прокудін, протягом доби, 4 листопада, росіяни здійснили 100 обстрілів по території регіону. Загалом було випущено 474 снаряди з мінометів, Артилерії, "Градів", танків, БпЛА й авіації.

Крім того, в результаті ворожого обстрілу 6 листопада, в області було поранено 3 людей.

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