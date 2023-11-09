Росіяни можуть посилити обстріли Херсону у річницю звільнення, - Соболевський

На річницю звільнення Херсону росіяни можуть посилити обстріли по місту. У зв’язку з цим святкувань на честь річниці звільнення там не заплановано.

Про це повідомляє перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський, передає РБК-Україна з посиланням на ефір національного телемарафону.

"Вони можуть по Херсону збільшити кількість обстрілів саме для того, щоб не дати можливості відсвяткувати людям цю подію. Це дуже важлива для нашого регіону дата. Це нове свято, в новітній історії Херсонщини", - підкреслив Соболевський

Також він підкреслив, що після звільнення Херсону мешканці, які пережили окупацію, усвідомлюють всі загрози з боку російської армії.

"Звичайно, ворог може це робити (обстріляти місто - ред.), тому й не передбачено будь-яких масових заходів, щоб не створювати скупчення людей", - зазначив Соболевський.

Заступник голови Херсонської облради наголосив, що люди, їх життя та здоров’я - це найбільша цінність України.

"Тому святкувати масштабно будемо вже після перемоги України в цій війні. У тому числі і звільнення нашого Херсона", - підсумував Соболевський.