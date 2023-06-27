Росіяни обстріляли житлові квартали Херсона: двоє людей дістали поранення

"Сьогодні вдень під вогнем були житлові райони міста", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що легкі поранення отримала жінка. Їй надали допомогу на місці.

"До лікарні доправлено 36-річного чоловіка. У нього ураження черевної порожнини та плеча. Медпрацівники надають йому необхідну допомогу", - додали в ОВА.

Ситуація в Херсонській області

Російські окупанти майже щодня обстрілюють звільнений нашими воїнами восени обласний центр Херсонської області.

Нещодавно ворог 59 разів вдарив по містам та села Херсонської області. Загалом було випущено близько 253 снарядів з артилерії, мінометів, "Градів" та авіації. Окупанти били по житлових кварталах населених пунктів області.

Минулого тижня російські окупанти обстріляли житлові квартали міста Херсон. Внаслідок удару загинув 44-річний цивільний.