Росіяни обстріляли житлові квартали Херсона: двоє людей дістали поранення

Російські війська сьогодні, 27 червня, обстріляли житлові квартали Херсона. Унаслідок ворожої атаки постраждали двоє людей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську ОВА.
"Сьогодні вдень під вогнем були житлові райони міста", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що легкі поранення отримала жінка. Їй надали допомогу на місці.
"До лікарні доправлено 36-річного чоловіка. У нього ураження черевної порожнини та плеча. Медпрацівники надають йому необхідну допомогу", - додали в ОВА.
Російські окупанти майже щодня обстрілюють звільнений нашими воїнами восени обласний центр Херсонської області.
Нещодавно ворог 59 разів вдарив по містам та села Херсонської області. Загалом було випущено близько 253 снарядів з артилерії, мінометів, "Градів" та авіації. Окупанти били по житлових кварталах населених пунктів області.
Минулого тижня російські окупанти обстріляли житлові квартали міста Херсон. Внаслідок удару загинув 44-річний цивільний.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.