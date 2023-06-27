Россияне обстреляли жилые кварталы Херсона: два человека получили ранения

Российские войска сегодня, 27 июня, обстреляли жилые кварталы Херсона. В результате вражеской атаки пострадали два человека.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую ОВА.
"Сегодня днем под огнем были жилые районы города", - говорится в сообщении.
Отмечается, что легкие ранения получила женщина. Ей оказали помощь на месте.
"В больницу доставлен 36-летний мужчина. У него поражение брюшной полости и плеча. Медработники оказывают ему необходимую помощь", - добавили в ОГА.
Российские оккупанты почти каждый день обстреливают освобожденный нашими воинами осенью областной центр Херсонской области.
Недавно враг 59 раз ударил по городам и селам Херсонской области. В общей сложности было выпущено около 253 снарядов из артиллерии, минометов, "Градов" и авиации. Оккупанты били по жилым кварталам населенных пунктов области.
На прошлой неделе российские оккупанты обстреляли жилые кварталы города Херсона. В результате удара погиб 44-летний гражданский.
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