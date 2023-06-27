RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россияне обстреляли жилые кварталы Херсона: два человека получили ранения

Фото: Автомобиль медиков (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Российские войска сегодня, 27 июня, обстреляли жилые кварталы Херсона. В результате вражеской атаки пострадали два человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую ОВА.

"Сегодня днем под огнем были жилые районы города", - говорится в сообщении.

Отмечается, что легкие ранения получила женщина. Ей оказали помощь на месте.

"В больницу доставлен 36-летний мужчина. У него поражение брюшной полости и плеча. Медработники оказывают ему необходимую помощь", - добавили в ОГА.

Ситуация в Херсонской области

Российские оккупанты почти каждый день обстреливают освобожденный нашими воинами осенью областной центр Херсонской области.

Недавно враг 59 раз ударил по городам и селам Херсонской области. В общей сложности было выпущено около 253 снарядов из артиллерии, минометов, "Градов" и авиации. Оккупанты били по жилым кварталам населенных пунктов области.

На прошлой неделе российские оккупанты обстреляли жилые кварталы города Херсона. В результате удара погиб 44-летний гражданский.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияХерсонВойна в Украине