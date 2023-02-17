Росіяни обстріляли Вовчанську громаду у Харківській області: постраждав медзаклад

У п'ятницю, 17 лютого, російські військові атакували Вовчанську громаду у Харківській області. Внаслідок цього постраждав медичний заклад.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку начальника Харківського гарнізону Сергія Мельника.

"У Вовчанській громаді ворог обстріляв медичний заклад, будівля якого зазнала пошкоджень", - йдеться у повідомленні. Зазначається, що також постраждав легковий автомобіль, який була припаркований поряд.