Россияне обстреляли Волчанскую громаду в Харьковской области: пострадало медучреждение

В пятницу, 17 февраля, российские военные атаковали Волчанскую общину в Харьковской области. В результате пострадало медицинское учреждение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу начальника Харьковского гарнизона Сергея Мельника.

Отмечается, что также пострадал припаркованный рядом легковой автомобиль.

"В Волчанской общине враг обстрелял медицинское учреждение, здание которого получило повреждения", - говорится в сообщении.

Напомним, что в пятницу, 17 февраля, российские военные обстреляли Двухлетнюю в Харьковской области. В результате вражеской атаки погиб один человек.

В последнее время интенсивность русских обстрелов по городу Харькову значительно возросла. Вражеская армия уже нанесла много ударов по объектам критической инфраструктуры.

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