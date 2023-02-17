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Россияне обстреляли Волчанскую громаду в Харьковской области: пострадало медучреждение

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Харьковская область, Пятница 17 февраля 2023 19:25
Россияне обстреляли Волчанскую громаду в Харьковской области: пострадало медучреждение Фото: Россияне обстреляли Волчанскую общину в Харьковской области (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

В пятницу, 17 февраля, российские военные атаковали Волчанскую общину в Харьковской области. В результате пострадало медицинское учреждение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу начальника Харьковского гарнизона Сергея Мельника.

"В Волчанской общине враг обстрелял медицинское учреждение, здание которого получило повреждения", - говорится в сообщении.

Россияне обстреляли Волчанскую громаду в Харьковской области: пострадало медучреждение Отмечается, что также пострадал припаркованный рядом легковой автомобиль.

Напомним, что в пятницу, 17 февраля, российские военные обстреляли Двухлетнюю в Харьковской области. В результате вражеской атаки погиб один человек.

В последнее время интенсивность русских обстрелов по городу Харькову значительно возросла. Вражеская армия уже нанесла много ударов по объектам критической инфраструктуры.

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