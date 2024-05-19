Росіяни обстріляли Вовчанськ: вбито місцевого мешканця, ще трьох поранено

Російські окупанти обстріляли прикордонне місто Вовчанськ Харківської області. Знищено житлові будинки, лікарні та інші об’єкти цивільні інфраструктури, одна людина загинула, ще троє місцевих отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Харківську обласну прокуратуру .

У місті та населених пунктах Вовчанської громади знищено житлові будинки, лікарні та інші об’єкти цивільні інфраструктури.

За даними слідства, 19 травня близько 3:30 через російський удар по Вовчанську загинув 63-річний чоловік. Також сьогодні через обстріли з боку ЗС РФ у місті отримали поранення ще троє чоловіків.

Відкрито кримінальну справу за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).

За даними ISW, 18 травня російські війська продовжували наступ у районах Липців та Вовчанська Харківської області. Проте на цих напрямках лінія фронту не змінилася.

Після відносного затишшя, яке тривало зранку 19 травня, ближче до обіду противник активізувався і намагається потіснити підрозділи Сил оборони поблизу Вовчанська, сіл Стариця, Липці.

Вовчанськ, Липці та інші прикордонні області на півночі практично цілодобово перебувають під вогнем військ РФ.

Відбувається евакуація цивільного населення. Всі, хто бажає евакуюватися, можуть цілодобово і безоплатно телефонувати за номером - 0 800 339 291, повідомили у Харківській ОВА.

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