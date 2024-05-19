Куди звертатися, якщо хочеш евакуюватися з півночі Харківської області: відповідь ОВА

Жителі північної частини Харківської області, які хочуть евакуюватися в безпечніші місця України, можуть звернутися з цим проханням до влади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Харківської ОВА Олега Синєгубова.

За його словами, Вовчанськ, Липці та всі населені пункти північного прикордоння області практично цілодобово перебувають під ворожим вогнем. З цієї причини відбувається евакуація цивільного населення. Рятувальникам, поліції та волонтерам обласного Координаційного гуманітарного центру вже вдалося вивезти з небезпечних районів понад 4000 осіб. Синєгубов пояснив, що ті, хто бажає евакуюватися, можуть цілодобово і безоплатно телефонувати за номером - 0 800 339 291.