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Куди звертатися, якщо хочеш евакуюватися з півночі Харківської області: відповідь ОВА

Харківська область, Неділя 19 травня 2024 08:15
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Куди звертатися, якщо хочеш евакуюватися з півночі Харківської області: відповідь ОВА Архівне фото: глава Харківської ОВА Олег Синєгубов (facebook com synegubov official)
Автор: Дмитро Браславський

Жителі північної частини Харківської області, які хочуть евакуюватися в безпечніші місця України, можуть звернутися з цим проханням до влади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Харківської ОВА Олега Синєгубова.

За його словами, Вовчанськ, Липці та всі населені пункти північного прикордоння області практично цілодобово перебувають під ворожим вогнем.

З цієї причини відбувається евакуація цивільного населення. Рятувальникам, поліції та волонтерам обласного Координаційного гуманітарного центру вже вдалося вивезти з небезпечних районів понад 4000 осіб.

Синєгубов пояснив, що ті, хто бажає евакуюватися, можуть цілодобово і безоплатно телефонувати за номером - 0 800 339 291.

Ситуація в Харківській області

Російські війська намагаються просуватися на півночі Харківської області, у напрямку населених пунктів Липці та Вовчанськ. При цьому ЗСУ дають окупантам відсіч.

Нещодавно Синєгубов заявляв, що українським військам вдалося зупинити активне просування російських загарбників територією Харківської області.

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