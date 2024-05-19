Россияне обстреляли Волчанск: убит местный житель, еще трое ранены

Российские оккупанты обстреляли приграничный город Волчанск Харьковской области. Уничтожены жилые дома, больницы и другие объекты гражданской инфраструктуры, один человек погиб, еще трое местных получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру .

В городе и населенных пунктах Волчанской общины уничтожены жилые дома, больницы и другие объекты гражданской инфраструктуры.

По данным следствия, 19 мая около 3:30 из-за российского удара по Волчанску погиб 63-летний мужчина. Также сегодня из-за обстрелов со стороны ВС РФ в городе получили ранения еще трое мужчин.

Открыто уголовное дело по фактам нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины).

По данным ISW, 18 мая российские войска продолжали наступление в районах Липцев и Волчанска Харьковской области. Однако на этих направлениях линия фронта не изменилась.

После относительного затишья, продолжавшегося утром 19 мая, ближе к обеду противник активизировался и пытается потеснить подразделения Сил обороны близ Волчанска, сел Старица, Липцы.

Волчанск, Липцы и другие приграничные области на севере практически круглосуточно находятся под огнем войск РФ.

Происходит эвакуация гражданского населения. Все желающие эвакуироваться могут круглосуточно и бесплатно звонить по номеру - 0 800 339 291, сообщили в Харьковской ОВА.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.