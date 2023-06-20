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Росіяни обстріляли Вовчанськ у Харківській області: є постраждала

Фото: Автомобіль медиків (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Російські військові сьогодні, 20 червня, обстріляли місто Вовчанськ у Харківській області. Унаслідок ворожої атаки постраждала місцева жителька.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

"Сьогодні вранці ворог вкотре завдав удар по місту Вовчанськ. Отримала поранення 58-річна місцева жителька", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що її було госпіталізовано до лікарні. Внаслідок вчорашніх обстрілів Вовчанська з боку російських військових сталось займання будинку площею 300 квадратних метрів. Пошкоджено й інші приватні домоволодіння.

За фактами порушення законів та звичаїв війни розпочаті досудові розслідування.

Ситуація в Харківській області

Російські війська після деокупації частини регіону регулярно обстрілюють Куп'янський район і місто Вовчанськ.

Поліція і прокуратура повідомляють про руйнування цивільної інфраструктури та жертви серед мирного населення. Влада області закликає людей до евакуації в безпечніші частини Харківської області.

Нагадаємо, що нещодавно російські військові в черговий раз обстріляли території Харківської області. Цього разу в результаті ворожої мінометної атаки було поранено місцевого жителя.

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