ua ru
Нд, 18 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Росіяни обстріляли з міномета Харківську область: є поранений

Новость на русском →
Харківська область, Неділя 18 червня 2023 20:28
Росіяни обстріляли з міномета Харківську область: є поранений Фото: росіяни знову обстріляли Харківськку область (facebook.com mod.mil.ru)
Автор: Каріна Левицька

Російські військові в черговий раз обстріляли території Харківської області. Цього разу в результаті ворожої мінометної атаки було поранено місцевого жителя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Харківської обласної прокуратури.

"За процесуального керівництва Дергачівської та Куп’янської окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України)", - йшлося в заяві.

За даними слідства, сьогодні, 18 червня, приблизно о 15:00 окупанти обстріляли село Липці. За попередніми даними, ворожа атака була здійснена з міномета.

В результаті обстрілу 35-річний місцевий житель отримав поранення. Крім того, пошкоджено житлові будинки та автівки.

"Сьогодні протягом дня російські військові обстрілювали Куп’янськ. Зафіксовано пошкодження приватних домоволодінь, господарчих споруд та автомобілів містян", - додали в прокуратурі.

Ситуація в Харківській області

Варто зазначити, що російські окупанти щоденно обстрілюють населені пункти Харківської області, які знаходяться поблизу лінії фронту та кордону РФ. Найбільше від обстрілів страждають Куп'янський та Чугуївський райони, а також сам Харків.

Так, днями російські війська обстріляли Куп'янськ та Дворічну. Внаслідок атаки поранення отримав 36-річний цивільний.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
харков Війна Росії проти України
NEWS
Світло, бензин та вода: що буде з цінами у липні
Світло, бензин та вода: що буде з цінами у липні
DAILY
Бій артилерії та книги Булгакова. Репортаж із Часового Яру під ворожим обстрілом
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна Бій артилерії та книги Булгакова. Репортаж із Часового Яру під ворожим обстрілом