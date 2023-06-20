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Россияне обстреляли Волчанск в Харьковской области: есть пострадавшая

Фото: Автомобиль медиков (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Российские военные сегодня, 20 июня, обстреляли город Волчанск в Харьковской области. В результате вражеской атаки пострадала местная жительница.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

"Сегодня утром враг в очередной раз нанес удар по городу Волчанск. Получила ранения 58-летняя местная жительница", - говорится в сообщении.

Отмечается, что она была госпитализирована в больницу. В результате вчерашних обстрелов Волчанска со стороны российских военных произошло возгорание дома площадью 300 квадратных метров. Повреждены и другие частные домовладения.

По фактам нарушения законов и обычаев войны начаты досудебные расследования.

Ситуация в Харьковской области

Российские войска после деоккупации части региона регулярно обстреливают Купянский район и город Волчанск.

Полиция и прокуратура сообщают о разрушениях гражданской инфраструктуры и жертвах среди мирного населения. Власти области призывают людей к эвакуации в более безопасные части Харьковской области.

Напомним, что недавно российские военные в очередной раз обстреляли территорию Харьковской области. На этот раз в результате вражеской минометной атаки был ранен местный житель.

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