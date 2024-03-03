Вночі росіяни обстріляли Дніпро та область: в ОВА розповіли подробиці

Так, після опівночі війська агресора вдарили ракетою по Дніпру. На місці атаки сталося займання, але рятувальники оперативно приборкали вогонь.

"На Нікополь росіяни скерували дрон-камікадзе. З артилерії ворог гатив по Мирівській та Червоногригорівській громадах. В останній пошкоджено дачний будинок. Інші території обстежуються", - повідомив Лисак.

Внаслідок ворожої атаки жертв немає.

Повітряні атаки 3 березня

Близько 02:16 ночі в Дніпрі пролунали вибухи під час повітряної тривоги.

Також у тимчасово окупованій Феодосії в Криму кілька годин поспіль гриміли потужні вибухи. У місті працювали сили ППО по безпілотниках. Міноборони РФ повідомило, що над територією півострова було збито всі 38 ударних дронів.

Крім того, минулої ночі росіяни обстріляли керованими авіабомбами Сумську область. Удари завдавала авіація з напрямку російської Курської області.

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