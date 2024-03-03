UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Вночі росіяни обстріляли Дніпро та область: в ОВА розповіли подробиці

Фото: росіяни атакували Дніпропетровську область з різних видів озброєння (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Минулої ночі російські військові атакували ракетою, ударним дроном і артилерією Дніпропетровську область. На місці прильоту виникла пожежа, пошкоджено будинок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

Так, після опівночі війська агресора вдарили ракетою по Дніпру. На місці атаки сталося займання, але рятувальники оперативно приборкали вогонь.

"На Нікополь росіяни скерували дрон-камікадзе. З артилерії ворог гатив по Мирівській та Червоногригорівській громадах. В останній пошкоджено дачний будинок. Інші території обстежуються", - повідомив Лисак.

Внаслідок ворожої атаки жертв немає.

Повітряні атаки 3 березня

Близько 02:16 ночі в Дніпрі пролунали вибухи під час повітряної тривоги.

Також у тимчасово окупованій Феодосії в Криму кілька годин поспіль гриміли потужні вибухи. У місті працювали сили ППО по безпілотниках. Міноборони РФ повідомило, що над територією півострова було збито всі 38 ударних дронів.

Крім того, минулої ночі росіяни обстріляли керованими авіабомбами Сумську область. Удари завдавала авіація з напрямку російської Курської області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дніпропетровська область