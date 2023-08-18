Росіяни обстріляли Вірівку Херсонської області, постраждала неповнолітня

"Внаслідок ворожого удару у населеному пункті пошкоджено з десяток житлових будинків", - пише Прокудін.

17-річна дівчина була шпиталізована у стані середньої тяжкості з мінно-вибуховою травмою та пораненням ноги. Наразі лікарі надають їй допомогу.

Ситуація у Херсонській області

Після деокупації правого берега Дніпра в Херсонській області росіяни майже щоденно обстрілюють регіон, зокрема Херсон. Для цього вони використовують важке озброєння та авіацію.

Нещодавно внаслідок ворожого обстрілу Херсону й регіону загинула одна людина, ще одна дістала поранення.