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Россияне обстреляли Веровку Херсонской области, пострадала несовершеннолетняя

Фото: иллюстрированное изображение (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российские оккупанты обстреляли село Веровка Тягинской общины Херсонской области. В результате ударов ранения получила несовершеннолетняя.

Об этом рассказал глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.

"В результате вражеского удара в населенном пункте повреждено с десяток жилых домов", - пишет Прокудин.

17-летняя девушка была госпитализирована в состоянии средней тяжести с минно-взрывной травмой и ранением ноги. В настоящее время врачи оказывают ей помощь.

Ситуация в Херсонской области

После деоккупации правого берега Днепра в Херсонской области россияне почти ежедневно обстреливают регион, в частности, Херсон. Для этого они используют тяжелое вооружение и авиацию.

Недавно в результате вражеских обстрелов Херсона и региона погиб один человек, еще один получил ранения.

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