Ворог обстріляв Вінницьку область: постраждав об'єкт критичної інфраструктури

Він повідомив, що жертв немає. На місці влучення працюють рятувальні служби.

"11 листопада почалося з тривоги. Знову є попадання в один з об'єктів критичної інфраструктури Вінницької області", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, російські окупанти увечері 4 листопада атакували Вінницьку область дронами-камікадзе.

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