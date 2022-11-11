Ворог обстріляв Вінницьку область: постраждав об'єкт критичної інфраструктури

Окупанти вночі 11 листопада обстріляли Вінницьку область, влучили в об'єкт критичної інфраструктури.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Вінницької ОВА Сергія Борзова .
Він повідомив, що жертв немає. На місці влучення працюють рятувальні служби.
"11 листопада почалося з тривоги. Знову є попадання в один з об'єктів критичної інфраструктури Вінницької області", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, російські окупанти увечері 4 листопада атакували Вінницьку область дронами-камікадзе.
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