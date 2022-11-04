Росіяни атакували Вінницьку область дронами-камікадзе

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Вінницької ОВА Сергія Борзова.

Посадовець вказав, що Shahed-136 були зафіксовані близько 23:13 години. Наразі військові праюють над тим, аби знищити безпілотники.

До слова, громадяни повинні негайно пройти до укриття та перебувати там, поки не пролунає сигнал про відбій небезпеки.