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Росіяни обстріляли Умань, ракета зруйнувала багатоповерхівку

Фото: росіяни обстріляли Умань, ракета зруйнувала багатоповерхівку (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Російські війська сьогодні вночі, 28 квітня, завдали ракетного удару по Умані Черкаської області.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram спікера поліції Черкаської області Зої Вовк.

Повідомляється, що одна ворожа ракета потрапила до багатоповерхового будинку. Інформація щодо кількості постраждалих уточнюється. На місці розпочато рятувальну операцію.

Оновлено (6:22)

За даними глави ОВА, внаслідок ракетного удару п'ятеро людей отримали поранення, всі вони госпіталізовані.

Оновлено (6:20)

За інформацією Уманської міськради, в Уманській гімназії №5 розгорнуть оперативний штаб допомоги потерпілим.

Оновлено (6:00)

Голова Черкаської ОВА Ігор Табурець заявив, що в Умані є два влучення крилатих ракет: до житлового будинку та складських будівель. На місці працюють усі служби.

Раніше ми писали, у Дніпрі та Полтавській області сьогодні вночі, 28 квітня, було чути вибухи, повітряну тривогу оголосили по всій Україні.

Нагадаємо, вночі, 28 квітня, в Україні оголошено масштабну повітряну тривогу, попередили про загрозу ракетної атаки.

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