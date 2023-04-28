Росіяни обстріляли Умань, ракета зруйнувала багатоповерхівку

Російські війська сьогодні вночі, 28 квітня, завдали ракетного удару по Умані Черкаської області.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram спікера поліції Черкаської області Зої Вовк.

Голова Черкаської ОВА Ігор Табурець заявив , що в Умані є два влучення крилатих ракет: до житлового будинку та складських будівель. На місці працюють усі служби.

За інформацією Уманської міськради, в Уманській гімназії №5 розгорнуть оперативний штаб допомоги потерпілим.

За даними глави ОВА, внаслідок ракетного удару п'ятеро людей отримали поранення, всі вони госпіталізовані.

Повідомляється, що одна ворожа ракета потрапила до багатоповерхового будинку. Інформація щодо кількості постраждалих уточнюється. На місці розпочато рятувальну операцію.

Раніше ми писали, у Дніпрі та Полтавській області сьогодні вночі, 28 квітня, було чути вибухи, повітряну тривогу оголосили по всій Україні.

Нагадаємо, вночі, 28 квітня, в Україні оголошено масштабну повітряну тривогу, попередили про загрозу ракетної атаки.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.