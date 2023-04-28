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В Дніпрі та Полтавській області пролунали вибухи

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П'ятниця 28 квітня 2023 04:42
В Дніпрі та Полтавській області пролунали вибухи Фото: вибухи в Дніпрі та Полтавській області було чути 28 квітня (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

У Дніпрі та Полтавській області сьогодні вночі, 28 квітня, було чутно вибухи, повітряну тривогу оголосили по всій Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

На даний момент офіційної інформації про причини та наслідки вибухів у Дніпрі та Кременчуцькому районі Полтавської області не повідомлялося. Масштабна повітряна тривога триває по всій Україні.

Раніше ми писали, вночі, 28 квітня, в Україні оголошено масштабну повітряну тривогу, попередили про загрозу ракетної атаки.

Нагадаємо, російські війська 27 разів обстріляли прикордонні громади Сумської області.

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