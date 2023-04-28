В Дніпрі та Полтавській області пролунали вибухи

Фото: вибухи в Дніпрі та Полтавській області було чути 28 квітня (GettyImages)

У Дніпрі та Полтавській області сьогодні вночі, 28 квітня, було чутно вибухи, повітряну тривогу оголосили по всій Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".