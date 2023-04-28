Россияне обстреляли Умань, ракета разрушила многоэтажку

Российские войска сегодня ночью, 28 апреля, нанесли ракетный удар по Умани Черкасской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram спикера полиции Черкасской области Зои Вовк.
Сообщается, что одна вражеская ракета попала в многоэтажный дом. Информация о количестве пострадавших уточняется. На месте начата спасательная операция.
Обновлено (6:22)
По данным главы ОВА, в результате ракетного удара пять человек получили ранения, все они госпитализированы.
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По информации Уманского горсовета, в Уманской гимназии №5 развернут оперативный штаб помощи пострадавшим.
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Глава Черкасской ОВА Игорь Табурец заявил, что в Умани есть два попадания крылатых ракет: в жилой дом и складские здания. На месте работают все службы.
Ранее мы писали, в Днепре и Полтавской области сегодня ночью, 28 апреля, были слышны взрывы, воздушную тревогу объявили по всей Украине.
Напомним, ночью, 28 апреля, в Украине объявлена масштабная воздушная тревога, предупредили об угрозе ракетной атаки.
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