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Росіяни обстріляли цивільне авто під Куп'янськом, постраждав водій

Ілюстративне фото: росіяни обстріляли цивільне авто під Куп'янськом, постраждав водій (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російський протитанковий снаряд влучив у цивільний автомобіль, що їхав дорогою між населеними пунктами у Куп'янському районі Харківської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Харківської ОВА Олега Синегубова.

Внаслідок обстрілу росіянами цивільного автомобіля 45-річний водій був госпіталізований з пораненнями.

Окрім того, окупанти протягом минулої доби продовжили обстріли з танків та артилерії населених пунктів Куп'янського, Чугуївського та Харківського районів області, які розташовані поруч з лінією зіткнення та кордоном з Росією.

Так, в результаті обстрілу смт Дворічна було пошкоджено приватне домоволодіння, сталася пожежа в будинку. Обійшлося без постраждалих.

Нагадаємо, 2 листопада росіяни обстріляли Вовчанськ Харківської області, п'ятеро людей зазнали поранень.

Наприцінці жовтня окупанти обстріляли кілька районів Харківської області, були пошкоджені будинки та господарські будівлі, а також поранено трьох людей.

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ХарківКупянскВійна Росії проти України