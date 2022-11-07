Россияне обстреляли гражданский автомобиль под Купянском, пострадал водитель

Российский противотанковый снаряд попал в гражданский автомобиль, который ехал по дороге между населенными пунктами в Купянском районе Харьковской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.
В результате обстрела россиянами гражданского автомобиля 45-летний водитель был госпитализирован с ранениями.
Кроме того, оккупанты за прошедшие сутки продолжили обстрелы из танков и артиллерии населенных пунктов Купянского, Чугуевского и Харьковского районов области, которые расположены рядом с линией столкновения и границей с Россией.
Так, в результате обстрела пгт Двуречная было повреждено частное домовладение, произошел пожар в доме. Обошлось без пострадавших.
Напомним, 2 ноября россияне обстреляли Волчанск Харьковской области, пять человек получили ранения.
В конце октября оккупанты обстреляли несколько районов Харьковской области, были повреждены дома и хозяйственные здания, а также ранены три человека.
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