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Россияне обстреляли гражданский автомобиль под Купянском, пострадал водитель

Иллюстративное фото: россияне обстреляли гражданский автомобиль под Купянском, пострадал водитель (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Российский противотанковый снаряд попал в гражданский автомобиль, который ехал по дороге между населенными пунктами в Купянском районе Харьковской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

В результате обстрела россиянами гражданского автомобиля 45-летний водитель был госпитализирован с ранениями.

Кроме того, оккупанты за прошедшие сутки продолжили обстрелы из танков и артиллерии населенных пунктов Купянского, Чугуевского и Харьковского районов области, которые расположены рядом с линией столкновения и границей с Россией.

Так, в результате обстрела пгт Двуречная было повреждено частное домовладение, произошел пожар в доме. Обошлось без пострадавших.

Напомним, 2 ноября россияне обстреляли Волчанск Харьковской области, пять человек получили ранения.

В конце октября оккупанты обстреляли несколько районов Харьковской области, были повреждены дома и хозяйственные здания, а также ранены три человека.

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ХарьковКупянскВойна России против Украины