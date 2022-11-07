Росіяни обстріляли цивільне авто під Куп'янськом, постраждав водій

Російський протитанковий снаряд влучив у цивільний автомобіль, що їхав дорогою між населеними пунктами у Куп'янському районі Харківської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Харківської ОВА Олега Синегубова.

Внаслідок обстрілу росіянами цивільного автомобіля 45-річний водій був госпіталізований з пораненнями.

Окрім того, окупанти протягом минулої доби продовжили обстріли з танків та артилерії населених пунктів Куп'янського, Чугуївського та Харківського районів області, які розташовані поруч з лінією зіткнення та кордоном з Росією.

Так, в результаті обстрілу смт Дворічна було пошкоджено приватне домоволодіння, сталася пожежа в будинку. Обійшлося без постраждалих.