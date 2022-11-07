Росіяни обстріляли цивільне авто під Куп'янськом, постраждав водій
Російський протитанковий снаряд влучив у цивільний автомобіль, що їхав дорогою між населеними пунктами у Куп'янському районі Харківської області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Харківської ОВА Олега Синегубова.
Внаслідок обстрілу росіянами цивільного автомобіля 45-річний водій був госпіталізований з пораненнями.
Окрім того, окупанти протягом минулої доби продовжили обстріли з танків та артилерії населених пунктів Куп'янського, Чугуївського та Харківського районів області, які розташовані поруч з лінією зіткнення та кордоном з Росією.
Так, в результаті обстрілу смт Дворічна було пошкоджено приватне домоволодіння, сталася пожежа в будинку. Обійшлося без постраждалих.
Нагадаємо, 2 листопада росіяни обстріляли Вовчанськ Харківської області, п'ятеро людей зазнали поранень.
Наприцінці жовтня окупанти обстріляли кілька районів Харківської області, були пошкоджені будинки та господарські будівлі, а також поранено трьох людей.
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