Россияне обстреляли гражданский автомобиль под Купянском, пострадал водитель

Российский противотанковый снаряд попал в гражданский автомобиль, который ехал по дороге между населенными пунктами в Купянском районе Харьковской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

В результате обстрела россиянами гражданского автомобиля 45-летний водитель был госпитализирован с ранениями.

Кроме того, оккупанты за прошедшие сутки продолжили обстрелы из танков и артиллерии населенных пунктов Купянского, Чугуевского и Харьковского районов области, которые расположены рядом с линией столкновения и границей с Россией.

Так, в результате обстрела пгт Двуречная было повреждено частное домовладение, произошел пожар в доме. Обошлось без пострадавших.