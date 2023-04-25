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Росіяни обстріляли центр Куп'янська: вже 5 поранених, під завалами залишаються люди

Фото: окупанти обстріляли Куп'янськ Харківської області 25 квітня (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

У вівторок, 25 квітня, російські окупанти обстріляли центр Куп'янська Харківської області. Вже відомо про 5 поранених, під завалами є люди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Офісу президента Андрія Єрмака.

"Росіяни обстріляли центр міста Куп‘янськ на Харківщині з С-300. Влучили в музей", - розповів він.

За даними Єрмака, під завалами є люди, попередньо вже відомо про понад 5 поранених.

Оновлено. Як розповів голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, щонайменше двоє людей перебувають під завалами.

"На місці працюють всі екстрені служби. Інформація уточнюється", - додав він.

Як повідомлялося, у вівторок, 18 квітня, російські військові обстріляли Куп'янський район Харківської області. Внаслідок ворожої атаки було поранено дівчину.

Нагадаємо, ЗСУ повністю звільнили місто Куп'янськ Харківської області, вибивши ворога з лівобережної частини міста у вересні 2022 року.

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