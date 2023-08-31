Росіяни обстріляли центр Куп'янська та Борову: є руйнування та поранені

Російські війська сьогодні, 31 серпня, атакували центр Куп'янська та Борову в Харківській області. Унаслідок ворожих атак є постраждалі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Харківської ОВА Олега Синєгубова.
"Внаслідок артилерійського обстрілу о 10:30 отримав поранення чоловік 1962 року народження, госпіталізований до лікувальної установи", - йдеться у повідомленні.
Фото: Наслідки ударів по Куп'янську (t.me/synegubov)
Зазначається, що є пошкодження нежитлових приміщень, адмінбудівель та приватних житлових будинків.
Також Синєгубов повідомив, що близько 05:00 ранку ворог обстріляв смт Борова Ізюмського району, зазнав поранення та був госпіталізований цивільний чоловік 48 років.
До цього окупанти атакували село Осинове, Куп’янськ, Вовчанськ, село Шийківка, село Загризове з різних видів озброєнь.
Російські окупанти майже щоденно обстрілюють Харківську область. Під удар ворога потрапляють прикордонні населені пункти або ті, які знаходяться поблизу лінії фронту.
Так, нещодавно росіяни обстріляли кафе в селі Подоли Куп'янського району. Внаслідок ворожої атаки загинули двоє людей, ще одна особа отримала поранення.
Також у неділю окупанти атакували село Одноробівка Золочівської громади. В результаті обстрілу загинула жінка 1984 року народження, яка перебувала на території домоволодіння.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.