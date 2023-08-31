Росіяни обстріляли центр Куп'янська та Борову: є руйнування та поранені

Удар по Куп'янську

"Внаслідок артилерійського обстрілу о 10:30 отримав поранення чоловік 1962 року народження, госпіталізований до лікувальної установи", - йдеться у повідомленні.

Фото: Наслідки ударів по Куп'янську (t.me/synegubov)

Зазначається, що є пошкодження нежитлових приміщень, адмінбудівель та приватних житлових будинків.

Обстріли Борової та інших населених пунктів у Харківській області

Також Синєгубов повідомив, що близько 05:00 ранку ворог обстріляв смт Борова Ізюмського району, зазнав поранення та був госпіталізований цивільний чоловік 48 років.

До цього окупанти атакували село Осинове, Куп’янськ, Вовчанськ, село Шийківка, село Загризове з різних видів озброєнь.

Обстріли Харківської області

Російські окупанти майже щоденно обстрілюють Харківську область. Під удар ворога потрапляють прикордонні населені пункти або ті, які знаходяться поблизу лінії фронту.

Так, нещодавно росіяни обстріляли кафе в селі Подоли Куп'янського району. Внаслідок ворожої атаки загинули двоє людей, ще одна особа отримала поранення.

Також у неділю окупанти атакували село Одноробівка Золочівської громади. В результаті обстрілу загинула жінка 1984 року народження, яка перебувала на території домоволодіння.