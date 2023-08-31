Россияне обстреляли центр Купянска и Боровую: есть разрушения и раненые

Удар по Купянску

"В результате артиллерийского обстрела в 10:30 получил ранения мужчина 1962 года рождения, госпитализирован в лечебное учреждение", - говорится в сообщении.

Фото: Последствия ударов по Купянску (t.me/synegubov)

Отмечается, что есть повреждения нежилых помещений, админзданий и частных жилых домов.

Обстрелы Боровой и других населенных пунктов в Харьковской области

Также Синегубов сообщил, что около 05:00 утра враг обстрелял пгт Боровая Изюмского района, получил ранения и был госпитализирован гражданский мужчина 48 лет.

До этого оккупанты атаковали село Осиновое, Купянск, Волчанск, село Шийковка, село Загрызово из различных видов вооружений.

Обстрелы Харьковской области

Российские оккупанты почти ежедневно обстреливают Харьковскую область. Под удар врага попадают приграничные населенные пункты или те, которые находятся вблизи линии фронта.

Так, недавно россияне обстреляли кафе в селе Подолы Купянского района. В результате вражеской атаки погибли два человека, еще один человек получил ранения.

Также в воскресенье оккупанты атаковали село Одноробовка Золочевской общины. В результате обстрела погибла женщина 1984 года рождения, находившаяся на территории домовладения.